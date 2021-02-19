В Кремле прокомментировали информацию Bloomberg о новых санкциях по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает здравое видение ситуации и власти США не пойдут по пути наращивания санкционного давления. Об этом он заявил, комментируя публикацию Bloomberg о намерении администрации президента Джо Байдена представить Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2".

"Мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - сказал Песков.

По сведениям источников агентства Bloomberg, в указанном докладе будут обозначены новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции.