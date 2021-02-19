{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле прокомментировали информацию Bloomberg о новых санкциях по "Северному потоку - 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что "здравое видение ситуации возобладает"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на то, что в Вашингтоне возобладает здравое видение ситуации и власти США не пойдут по пути наращивания санкционного давления. Об этом он заявил, комментируя публикацию Bloomberg о намерении администрации президента Джо Байдена представить Конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2".

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие. Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность", - сказал Песков.

По сведениям источников агентства Bloomberg, в указанном докладе будут обозначены новые ограничительные меры, которые будут касаться небольшого количества российских компаний, при этом немецкие фирмы не подпадут под санкции.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Рябков заявил, что Россия в ближайшие дни может провести контакты с США по Ирану
В последние недели прошла серия консультаций, указал замглавы МИД РФ
Читать полностью