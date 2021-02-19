В Совфеде заявили, что РФ примет меры при попытке давления на суд извне по делу Навального

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России будет следить за оценками иностранных государств и их диппредставительств в связи с предстоящими судебными заседаниями по уголовным делам в отношении Алексея Навального. Об этом ТАСС заявил в пятницу глава комиссии Андрей Климов.

"В преддверии вынесения решений по уголовным делам гражданина Навального комиссия будет внимательно следить за реакцией и оценками итогов судебных заседаний со стороны иностранных государств и их диппредставительств. Любые попытки оказания давления на судебную систему будут восприняты как вмешательство в суверенные дела Российской Федерации, на что будут приняты соответствующие ответные меры", - сказал он.

Климов напомнил, что на основании статьи 118 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом, а судьи в соответствии со статьей 120 независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. "Советуем это всем помнить", - добавил сенатор.

Два заседания по уголовным делам Навального пройдут в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля - по делу о клевете и по жалобе на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Симоновский суд Москвы 2 февраля этого года в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он остается в СИЗО.