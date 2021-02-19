Встреча Путина и Лукашенко пройдет 22 февраля в Сочи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 22 февраля проведут переговоры в Сочи, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл дату этой встречи, однако не уточнял, где она состоится.

Пресс-служба Кремля отмечает, что Лукашенко будет находиться в России с рабочим визитом.

"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - сообщили в Кремле.

В пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в РФ. "Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах", - проинформировала белорусская сторона. Кроме того, Лукашенко и Путин обменяются мнениями "по тематике международной повестки дня".

Ранее Песков сообщал, что беседа президентов, как ожидается, продлится "фактически целый день". "С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера", - сказал представитель Кремля о формате встречи Путина и Лукашенко. По итогам дня лидеры не планируют давать пресс-конференцию, однако все же она может состояться, если это будет сочтено необходимым, добавил Песков.

18 февраля Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, что договорился с президентом РФ встретиться в начале 20-х числах февраля, чтобы поговорить "по некоторым направлениям сотрудничества". При этом белорусский лидер отметил, что не намерен "чего-то просить" у российской стороны. Лукашенко также сообщил, что у него есть договоренность о встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.