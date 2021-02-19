Постпред РФ: проверки МАГАТЭ на ядерных объектах в Иране не прекратятся полностью

ВЕНА, 19 февраля. /ТАСС/. Проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах в Иране не прекратятся полностью после 23 февраля, когда в республике вступит в силу закон о приостановке применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с организацией. Об этом сообщил ТАСС в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя предстоящий 20 февраля визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран.

Как объяснил Ульянов, "иранцы объявили, что с 23 февраля во исполнение принятого в декабре Меджлисом [парламентом Ирана] закона приостановится временное применение дополнительного протокола в Иране, а также прекратит свое действие целый ряд мер транспарентности, которые предусмотрены в Совместном всеобъемлющем плане действий" по иранской ядерной программе (СВПД).

"В этой связи генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу вылетает в Тегеран с тем, чтобы обсудить с иранскими партнерами модальности верификационной деятельности МАГАТЭ в Иране в новых условиях. Результаты этих консультаций будут известны к концу дня в воскресенье, но какими бы они ни были, в любом случае важно понимать, что полностью проверки не прекратятся, сократится их объем и, видимо, существенно", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

По его словам, "необходимо также отдавать себе отчет в том, что новые ограничения Ирана в отношении проверок необязательно продлятся долго". "Все зависит от политических усилий, направленных на восстановление полноценного выполнения ядерной сделки. Последними позитивными моментами в этом контексте являются сообщения высокопоставленного представителя европейской внешнеполитической службы о готовности организовать встречу нынешних участников СВПД и США. Госдепартамент США уже публично сказал, что в случае поступления такого приглашения оно будет принято. Это настраивает на более оптимистичный лад", - отметил Ульянов.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси в субботу посетит Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана относительно инспекционной деятельности на ядерных объектах этой страны в рамках реализации СВПД. Визит происходит после того, как в понедельник Иран уведомил МАГАТЭ об исполнении закона парламента республики о прекращении с 23 февраля широких полномочий проведения инспекций на его ядерных объектах.