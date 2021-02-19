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Пандемия COVID-19
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Мадуро поблагодарил Путина за поставки в Венесуэлу российской вакцины

В ходе телефонного разговора президент России также выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поставки в страну российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров.

"Особое внимание [в беседе] уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Николас Мадуро поблагодарил за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Мадуро также проинформировал Путина о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на Венесуэлу внешнего давления. Президент России в свою очередь выразил поддержку усилиям венесуэльских властей по укреплению суверенитета страны.

При обсуждении двусторонней повестки дня подтвержден обоюдный настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях, добавили в Кремле.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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