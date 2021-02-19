Первый самовыдвиженец подал документы на участие в выборах мэра Якутска

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Якутская городская территориальная избирательная комиссия (ЯГТИК) приняла документы первого самовыдвиженца на участие в досрочных выборах мэра Якутска, которые состоятся 28 марта. Им стал генеральный директор ООО "Сахастройфинанс" Михаил Мярикянов, сообщается в пятницу на сайте ЯГТИК.

"19 февраля 2021 года Мярикянов Михаил Михайлович, выдвинутый в порядке самовыдвижения, сдал документы о выдвижении в избирательную комиссию городского округа "город Якутск". Кандидату выдано разрешение на открытие избирательного счета в ПАО "Сбербанк", - говорится в сообщении.

Также в пятницу избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Евгения Рябченко, выдвинутого Якутским региональным отделением партии ЛДПР. Отмечается, что документы, необходимые для регистрации кандидата, были представлены 18 февраля. Рябченко работает помощником депутата Госдумы Валерия Селезнева.

11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья, 14 января Якутская гордума приняла ее отставку. И.о. мэра города был утвержден Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого замглавы города.