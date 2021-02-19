Мишустин и Володин договорились о консультациях для подготовки к отчету кабмина в Госдуме

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсудил подготовку к ежегодному отчету о работе правительства. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"[Встреча] была посвящена предстоящему ежегодному отчету о работе правительства, который состоится 21 апреля, - говорится в сообщении. - Михаил Мишустин и Вячеслав Володин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету".

Отмечается, что на первом этапе такие консультации будут включать встречи с комитетами Госдумы. Позднее сам председатель правительства и вице-премьеры встретятся с думскими фракциями, уточнили в пресс-службе.

"В таком формате подготовка к отчету проходит впервые. Это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов", - подчеркнули в кабмине.