Лавров заявил о постоянном росте запросов из Европы на поставки "Спутника V"

"Сейчас многие страны (Чехия и ряд других) говорят, что хотят дождаться, когда вакцина "Спутник V" будет сертифицирована в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В Венгрии считают, что они уже готовы этим заниматься, поставки начинаются. Количество запросов из Европы постоянно растет. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества", - сказал он.

Комментируя то, как меняется отношение Запада к российской вакцине, министр указал, что "здесь, наверное, применима логика русской пословицы - "и хочется, и колется". "На Западе понимают, что "Спутник V", действительно, если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии", - подчеркнул он.

С другой стороны, продолжил Лавров, в Европе осознают, что сам факт распространения "Спутника V" и других российских вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. "Этого им не хочется. Но осознание того, что первая реакция была совершенно возмутительная, с точки зрения фактов, с точки зрения медицинской науки, к ним пришло. После того, как в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о создании вакцины, наступления были совершенно не дипломатичные, просто выдавали раздражение", - добавил он.

Попытки дискредитации

Как указал Лавров, после того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе были "вынуждены признавать, что вакцина хорошая, но тем не менее попытки ее дискредитировать продолжаются". В этой связи министр напомнил о двусмысленном заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, где он определил Россию и Китай в разряд тех, кто пытается получить какие-то преимущества на мировой арене за счет своих медицинских достижений. Кроме того, 17 февраля было выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с "очень негативным подтекстом в отношении поставок российской вакцины в другие страны", добавил Лавров.

"Нам надо продолжать придерживаться очень правильной принципиальной позиции, которую изначально озвучил президент Российской Федерации Владимир Путин, что мы сделали ее первыми и будем наращивать ее производство. Это непросто, у нас не хватит мощностей, поэтому мы договариваемся и с Индией, и с Южной Кореей, и с другими странами. Одновременно с этим он сказал, что мы открыты для самого широкого сотрудничества", - указал министр.

"Еще один очень важный момент. Когда на днях в ООН рассматривали эту проблему, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш взывал к тому, чтобы страны, которые либо имеют эту вакцину, либо имеют деньги для ее приобретения, не забывали о бедных. А нас пытаются обвинять в том, что мы поставками за границу завоевываем себе геополитические очки. Здесь очевидное противоречие, и, конечно, Запад плохо подготовился к этой дискуссии", - подчеркнул глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли отношение Европы к "Спутнику V" обусловлено тем, что вакцина произведена именно Россией, министр отметил, что другого объяснения не находится, потому что никто даже не пытался провести какой-то медицинский или научный анализ. "Просто сразу было сказано, что такого быть не может, потому что такого не может быть никогда - "так быстро никто ничего не делает". Только в октябре 2020 года западники заявили о том, что они смогут доложить, что у них там получается. А президент Российской Федерации Владимир Путин уже в августе объявил, что российская вакцина готова, - указал Лавров. - К сожалению, очень часто наблюдаю, что реакция на все, что мы делаем, говорим или предлагаем, сразу настороженная. И это в лучшем случае. Как правило говорят, что "русские опять играют в свои геополитические игры".

Лавров считает, что структурам ЕС вряд ли позволят самостоятельно работать с РФ по теме вакцин от коронавируса. "Кстати, говоря о том, кто какие шаги предпринимает для того, чтобы отношения хоть чуть-чуть остановить от дальнейшего падения. Когда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель собирался в Москву, мы думали ровно об этом. Он предложил вместе заниматься здравоохранением, вакцинами, - сказал Лавров. - Едва ли Евросоюзу как брюссельской структуре позволят самостоятельно выходить на российские учреждения, заниматься взаимодействием в сфере вакцин. Мы скорее будем взаимодействовать напрямую с производителями AstraZeneca, как это уже происходит".