Лавров считает, что ЕС санкциями против России пытается самоутвердиться

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Всегда можно что-то определить как предлог, чтобы перевести отношения в нужное тебе русло. Здесь не то что они хотят ухудшать отношения. Я не думаю, что это их главная цель. Они хотят самоутвердиться. Они сейчас начинают действовать так же, как США, в том числе проявляют менталитет исключительной когорты государств", - сказал министр.

Лавров также выразил мнение, что западные страны пытаются ослабить все окружающие Россию государства. "Они хотят всячески ослабить все, что расположено вокруг нас: Белоруссия, Центральная Азия, теперь и Закавказье. После успешной миссии президента Российской Федерации Владимира Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так - без них? Сейчас пытаются проникать и наращивать свою активность в этом регионе", - сказал он.

По словам главы МИД РФ, западным странам "украинский режим нужен только для одного: чтобы постоянно раздражать Россию и выискивать новые поводы для русофобской политики".

Лавров подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к идеологии времен холодной войны, противостояния двух систем. "Это все имеет отношение к тому, что наши западные партнеры не хотят, не готовы и не умеют разговаривать на основах равноправия. Будь это Россия, Китай, кто бы то ни был еще. Надо создать структуру, где они обязательно будут главными. Поэтому им и Организация Объединенных Наций не нравится все больше и больше, потому что они не могут ее контролировать на 100%", - добавил министр.

Многовекторная политика

Россия не против принципа многовекторности в политике, но многовекторность возможна только на основе равноправия, уважения и поиска баланса интересов, уверен Лавров. "Многовекторность не должна использоваться как неприличное слово. Многовекторности хотят любые нормальные государства. У России тоже принцип многовекторности присутствует в основах внешней политики с 2002 года. Но в нашем понимании многовекторность возможна исключительно на основах равноправия, уважения и поиска баланса интересов и взаимной выгоды. Только так", - сказал Лавров.

"Сначала нам угрожают санкциями, а потом те же люди говорят, что мы "доигрались" и против нас вводят односторонние ограничения, и они же заявляют, что мы "нехорошие", потому что "смотрим на Восток". Все переворачивается с ног на голову", - добавил министр.

Глава МИД указал, что Россия - это евразийская держава. "У нас теснейшие контакты с Европой. Они культивировались столетиями, когда никто даже и не помышлял о Евросоюзе, а европейцы воевали и состязались друг с другом. И, между прочим, мы очень часто их мирили и помогали достичь справедливого результата в войнах", - сказал он.

"Но эта часть нашего соседства разрывает практически все отношения, оставляет только спорадические контакты по неким международным кризисам, которые интересны Евросоюзу, чтобы он не пропал с международной арены. Во многом они движимы желанием быть заметными по Сирии и другим направлениям. Если нас здесь не жалуют, мы просто продолжаем работать с другими нашими соседями, у которых подобного рода капризов не наблюдается", - добавил министр.

Он отметил, что объективно торговля РФ с Евросоюзом сократилась практически в два раза с 2013 года, а за тот же период с Китаем она увеличилась в два раза.