Лавров: в Брюсселе перед визитом Борреля отказались от заявления с РФ по Ближнему Востоку

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Европейские чиновники, готовившие визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, отказались от предложенного РФ совместного заявления по ближневосточному урегулированию, даже не сообщив ему о таком документе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Министр отметил, что накануне визита Борреля российская сторона направила европейским экспертам текст заявления по проблеме ближневосточного урегулирования, по которому "у РФ и ЕС позиции практически идентичные", однако за несколько дней до его приезда в Брюсселе сообщили, что "не получается". "За столом переговоров я спросил Борреля: "Как у нас с этим заявлением, почему не получилось?" Он стал вертеть головой в разные стороны и было понятно, это он подтвердил, что ему никто об этом даже не сказал", - добавил Лавров.

По его словам, текст заявления на полторы страницы был "абсолютно проходной с первого раза" и содержал призывы к возобновлению деятельности "ближневосточного квартета", прямым переговорам Палестины и Израиля, к уважению резолюций СБ ООН по этой теме, и тем не менее ЕС предпочел от него отказаться без объяснения причин. "Вот такие люди занимаются тем, что некоторые наши либералы называют отношениями с ЕС", - отметил министр.