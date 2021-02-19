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Лавров призвал не забегать вперед насчет возможных договоренностей с Минском по интеграции

Интеграционные процессы будут проходить в соответствии с договоренностями, которых могут достичь лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут проходить в соответствии с договоренностями, которых могут достичь лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 22 февраля. Забегать вперед в этом вопросе нет смысла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Читал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко - не все интервью, но его цитировали - о том, что никаких препятствий для углубления интеграции он не видит. Как они согласуют с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, так и будут двигаться. До переговоров осталось два дня. Думаю, забегать вперед нет смысла, все будет известно очень скоро", - сказал Лавров.

Министр указал на наличие желающих видеть в подтверждении Минском политики многовекторности его "ненадежность как партнера и союзника". "Я так не считаю. В Совете Европы, где Белоруссия пока еще не является страной-членом, мы выступаем за то, чтобы он установил отношения с Минском. Поддерживали присоединение Минска к некоторым конвенциям Совета Европы. Всегда были за то, чтобы у Белоруссии были нормальные отношения с западными соседями", - указал Лавров.

"Сейчас даже не знаю, чем Совет Европы будет заниматься. Русофобия захлестнула большинство представленных там стран Евросоюза, а самые "буйные" диктуют повестку дня", - добавил глава российского МИД.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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