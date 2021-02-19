Посол РФ: преодолеть негатив между Россией и США будет трудно даже в хороших условиях

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Преодолеть последствия антироссийских решений властей США, мешающих сотрудничеству, будет трудно даже в хороших условиях. Такое мнение выразил в пятницу посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

"За последние годы американские власти напринимали столько антироссийских решений, мешающих сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет крайне сложно", - отметил глава российской дипмиссии. По его словам, когда "американские коллеги видят, что мы имеем свое мнение и готовы его отстаивать, то первый свойственный им инстинкт - оказывать давление". "Как видно, давление не срабатывает, а загоняет отношения в дальнейший тупик", - констатировал он.

Первой задачей в отношениях с администрацией Байдена станет восстановление правительственных и парламентских связей, сказал посол.

Заявление о недопустимости ядерной войны

Россия рассчитывает на то, что США откликнутся на инициативу о принятии совместного заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны, сообщил Антонов.

"Одной из наиболее актуальных задач является обеспечение предсказуемости и транспарентности в условиях прекращения действия ДРСМД [Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Рассчитываем также, что Вашингтон откликнется на инициативу о принятии совместного заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны (соответствующий российский проект был передан американской стороне 22 октября 2018 года)", - отметил Антонов в ходе выступления, текст которого приводится в "Фейсбуке" российской дипмиссии.

Посол РФ указал, что в этом документе также должна быть отражена идея "недопустимости не только ядерной войны как таковой, но и любого вооруженного конфликта между ядерными державами".

Переговоры с США по новым военным технологиям

Россия готова к проведению переговоров с Соединенными Штатами по широкой повестке дня стратегической стабильности, включающей новые военные технологии, с целью выработки такого "уравнения безопасности", которое бы отвечало реалиям сегодняшнего дня, сообщил Анатолий Антонов.

"Российская сторона готова к переговорной работе по более широкой повестке дня. Суть наших предложений заключается в выработке такого уравнения безопасности, которое бы учитывало появление новых военных технологий и другие факторы, влияющие на стратегическую стабильность", - подчеркнул дипломат.

При этом он напомнил о продлении Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его принято чаще именовать в неофициальном порядке СНВ-3.

Этот договор в настоящее время остается, по сути, "единственным ограничительным инструментом в ракетно-ядерной сфере", отметил Антонов. "Надеемся, что сохранение этого документа позволит преодолеть преобладавшую в последние годы не по нашей вине тенденцию к разрушению механизмов контроля над вооружениями и нераспространения", - заявил посол.