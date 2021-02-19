Лавров: за пределами блоковой дисциплины со странами ЕС идет нормальный разговор

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия ведет нормальный двусторонний диалог со странами ЕС вне рамок блоковой дисциплины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"За пределами этой дисциплины "блоковой солидарности" идет нормальный разговор, - сказал он. - Многие страны поддерживают с Россией отношения. Визит [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля был первым на таком уровне года за три. За эти же три года пара десятков министров стран - членов Евросоюза побывали в России. У нас прекрасно идет диалог".

При этом, по его словам, все главы внешнеполитических ведомств приезжают с "домашним заданием". "Странички полторы-две, где они должны зачитать то, что этот брюссельский "обком" там согласовывал, - отметил министр. - Там ни шагу влево. Это Алексей Навальный, например, или Скрипали, как это было раньше, права человека. Сейчас ученый Юрий Дмитриев из Карелии".

Лавров подчеркнул, что западные партнеры категорически не приемлют факты, доказывающие участие осужденного за педофилию Дмитриева в преступлениях. "Они зачитали, я привожу контрдоводы, объясняю, что мы видим в той или иной ситуации, и почему мы не можем получить доказательств по тому же Алексею Навальному, по тем же Скрипалям. В ответ они просто еще раз зачитывают ту же самую страницу", - сказал он.