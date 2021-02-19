Лавров: Россия предложила США обсудить все темы в области стратегической стабильности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия предложила США обсуждать все без исключения темы, относящиеся к сфере стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Предложили положить на стол переговоров все без исключения темы, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность и законные интересы договаривающихся сторон", - сказал министр.

Лавров указал на важность намерения Москвы и Вашингтона продвигать переговоры по стратегической стабильности с учетом новой реальности. "С 2010 года ситуация существенно изменилась: у американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие договора: по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах", - пояснил министр.

"Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты <...> Сейчас надо встроить эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться, - продолжил министр. - А что-то не подпадает. У американцев есть новая система - та самая концепция глобального молниеносного удара, кстати неядерного".

Глава МИД РФ отметил, что проект организации соответствующих переговоров был передан Вашингтону еще в октябре, но ответ от администрации Дональда Трампа не был получен. В разговоре с новым госсекретарем Энтони Блинкеном эта тема вновь затрагивалась. "Мы бы хотели их [переговоры] возобновить, чтобы новая администрация Джо Байдена высказала нам свое мнение. У нас есть понимание, что сейчас им нужно немного освоиться в Белом доме и Госдепартаменте. Надеюсь, что это не займет слишком много времени", - добавил он.

Формат многосторонних переговоров

В то же время возможный формат многосторонних переговоров по стратегической стабильности не должен отменять договоренности между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул Лавров. "Если делать этот процесс многосторонним, должна быть добровольная договоренность всех тех, кого хотели бы видеть. Прежде всего это "пятерка" ядерных держав", - указал министр.

Он добавил, что Россия не будет "уговаривать Китай" принять участие в соответствующих переговорах. "Уважаем позицию Пекина, который хочет или нас догнать, или предлагает нам сначала сократиться до его уровня, а потом уже разговаривать, - продолжил Лавров. - Но при всех обстоятельствах, если это многосторонний процесс, то без Великобритании и Франции вообще никуда. Администрация Дональда Трампа настаивала на участии Китая, а про своих союзников говорили, что они "нормальные", "наши". Буквально такими словами. Все это смешно".

В то же время, по мнению Лаврова, с приходом к власти в Вашингтоне администрации Байдена "менталитет хозяина в доме, а через него и определение врагов никуда не исчез". "У демократов есть дополнительные основания для того, чтобы наращивать такую политику: якобы в отличие от Трампа они не будут собакой, которой виляет русский хвост", - резюмировал глава МИД РФ.