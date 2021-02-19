Лавров не думает, что Турция стремится создать Великий Туран

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Турция не преследует цель создать Великий Туран как наднациональное образование.

"Если же говорить о Великом Туране как наднациональном образовании в историческом смысле, не думаю, что Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в каком-то виде поддерживать. Наоборот, весь пафос их внешней политики и практика их деятельности заключается в том, чтобы укреплять свои национальные государства", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Лавров отметил, что тема тюркоязычных отношений достаточно глубоко проникла в ткань сотрудничества между Турцией и соответствующими странами, включая Азербайджан и некоторые государств Центральной Азии.

Глава МИД РФ напомнил, что есть Совет сотрудничества тюркоязычных государств, в котором Россия участвует как наблюдатель. "Несколько наших республик заинтересованы в контактах. Там они продвигают конкретные проекты. Есть ТЮРКСОЙ - Международная организация тюркской культуры. Существует и такая структура, как Парламентская ассамблея тюркоязычных государств. Все они функционируют уже достаточно давно. У них есть свои планы, проводятся мероприятия. В основном это происходит через культурные, языковые, образовательные традиции", - подчеркнул Лавров.

Что касается Турции, продолжил министр, у нее есть интересы - ее соплеменники, говорящие на одном языке. "Мы тоже хотим, чтобы "русский мир" имел возможности общаться. Создали разветвленную сеть организаций соотечественников, проживающих за рубежом, открываем центры "Русский мир" при университетах в разных странах с сугубо языковыми, образовательными, научными целями", - пояснил он.