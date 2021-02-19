Лавров считает, что отказ ЕС от безвизового режима с Россией был политически мотивирован

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Россией было готово еще в 2013 году, но Евросоюз не стал его подписывать по политическим мотивам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что цель перехода к безвизовому режиму была поставлена в 2005 году. "Соглашение по безвизовому режиму было готово еще в 2013 году. Мы выполнили все условия ЕС: договорились, что безвизовый режим будет только для пользующихся биометрическими паспортами, что те, кто нарушит правила въезда в ЕС или пребывания там в течение какого-то безвизового периода, будут подлежать реадмиссии. Подписали соответствующее соглашение. Было сделано все, о чем они просили и что нас устраивало", - отметил министр.

"Потом, когда пришло время его подписывать и затем ратифицировать, ЕС сказал: "Давайте подождем". Причину выяснили очень скоро, они особо не скрывали. Было решено в этом брюссельском коллективе, что политически некорректно давать безвизовый режим России до того, как его получит Грузия, Украина и Молдавия", - добавил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, попытались ли таким образом Россию поставить в зависимость от других стран, министр ответил утвердительно. "По инициативе Прибалтики. Это тоже к разговору о том, что это за отношения. Это отношения людей, решивших, что они - Европа, а это совсем не так", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия воспринимает Европу во всем ее многообразии. "Если брюссельскому "обкому" это не нравится, то насильно мил не будешь", - добавил он.

Министр вспомнил о случае в 2009 году, когда Жозе Мануэль Баррозу был главой Еврокомиссии и в Хабаровске проходил саммит Россия - ЕС. "Европейские коллеги прилетели вечером. Вышли погулять по набережной. Мы им показывали город. Жозе Мануэль Баррозу тогда сказал: "Поразительно: мы летели из Брюсселя 13 часов и все равно Европа". Это и есть главный смысл того, что обусловило лозунг "Европа от Атлантики до Тихого океана", - рассказал Лавров.

Безвизовый режим

Россия и ЕС заявили о намерении ввести безвизовый режим на саммите в мае 2005 года. В 2006 году было подписано соглашение об упрощении визового режима. В 2007 году стороны запустили диалог о безвизовом режиме. Эти переговоры об отмене виз были приостановлены решением саммита ЕС 6 марта 2014 года в рамках первого блока ограничительных мер в связи с украинским кризисом.