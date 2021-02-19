Володин: шаги властей Украины против оппозиции требуют осуждения со стороны других стран

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Действия властей Украины, направленные против оппозиции, включая санкции в отношении главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, требуют осуждения со стороны всех стран, выступающих за права человека. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии. Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз", - подчеркнул Володин, слова которого приводит думская пресс-служба. "Но мы живем во время двойных стандартов, поэтому нет заявлений ни Европарламента, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам", - констатировал спикер Госдумы.

По его словам, "события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии". "Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан", - указал Володин, предупредив, что "в противном случае это перечеркивает все достижения в этих сферах, подрывает доверие ко всем институтам Совета Европы, к тем западным политикам, которые считают себя защитниками демократических ценностей".

"Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан", - предложил председатель Госдумы. По его мнению, "это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел".

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также пяти граждан России. Под санкции СНБО, кроме Медведчука и Марченко, попали еще шесть физических и 19 юридических лиц. Санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и компаниям. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, речь идет о запрете распоряжаться им и отчуждать.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. В отношении депутата сроком на пять лет введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.