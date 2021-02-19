Дипломат: Россия не получила ответа НАТО на предложение о взаимном отводе районов учений

ВЕНА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия до сих пор не получила конструктивного ответа НАТО на предложение о взаимном переносе на большее расстояние районов проведения учений от линии соприкосновения с альянсом, а также по авиабезопасности над Балтикой и параметрам безопасного сближения кораблей. Об этом сообщил в пятницу член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьев.

Российский дипломат выступил на первом в 2021 году заседании неофициальной рабочей группы по "Структурированному диалогу" на тему вызовов безопасности в регионе ОБСЕ и заявил, что Россия в порядке доброй воли намерена и впредь информировать "о проведении внезапных проверок боеготовности, учений, приглашать на них в качестве наблюдателей военных атташе иностранных государств".

"Кстати, конкретные предложения о взаимном переносе на большее расстояние районов проведения учений от линии соприкосновения России и НАТО два года назад передавались альянсу со стороны нашего Генерального штаба Вооруженных сил. Такие же предложения были по авиабезопасности над Балтикой и по согласованию параметров безопасного сближения кораблей и самолетов. К сожалению, мы до сих пор не получили конструктивного ответа", - говорится в распространенном заявлении Воробьева.

По словам дипломата, в современных условиях стабильность в Евроатлантике не обеспечить без подлинного сотрудничества, поэтому российская сторона убеждена, что целью диалога должен стать поиск путей восстановления доверия и снижения градуса конфронтации на пространстве ОБСЕ.

"Поскольку нынешняя ситуация в зоне ответственности нашей организации беспокоит все государства-участники, то логично сосредоточиться на терпеливой работе по уменьшению военной опасности, деэскалации ситуации, снижению военного противостояния (возвращению к статус-кво минимум на начало 2014 года) и военной активности на основе взаимности вдоль границ России и стран НАТО, восстановлению отношений по военной линии на двусторонней основе, восстановлению доверия и совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", - предложил представитель делегации РФ.

Как подчеркнул Воробьев, Россия разделяет мнение о том, что "структурированный диалог" является важной мерой укрепления доверия, направленной на деэскалацию напряженности и поиск путей восстановления безопасности в Европе. "Мы поддерживаем продолжение "структурированного диалога" в текущем году и готовы участвовать в профессиональном, конструктивном, деполитизированном и спокойном обсуждении, в том числе на уровне экспертов из столиц", - сказал он.