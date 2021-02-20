Косачев прокомментировал санкции Украины в отношении Медведчука

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены являются внесудебной расправой над политическими оппонентами, этот вопрос должен быть рассмотрен в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Эта одиозная ситуация должна стать предметом рассмотрения в ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также в комитете по защите прав парламентариев МПС, ведь речь идет в том числе о депутатах Верховной рады", - сказал Косачев.

Он также выразил уверенность, что у попавших под санкции есть все основания для обращений в суд вплоть до Европейского суда по правам человека. Сенатор назвал санкции Украины против собственных граждан беспрецедентным и неправовым явлением. "Это внесудебная расправа властей над политическими оппонентами, более ничего", - отметил Косачев.

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также пяти граждан России. Под санкции СНБО, кроме Медведчука и Марченко, попали еще шесть физических и 19 юридических лиц. Санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и компаниям. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, речь идет о запрете распоряжаться им и отчуждать.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. В отношении депутата сроком на пять лет введено ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.