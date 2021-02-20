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Захарова: Москва ждет реакцию Лондона на утечку данных о ручном управлении работой СМИ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. РФ ждет реакцию Великобритании на утечку документов Форин оффиса о том, как британское правительство управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется - миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании", - указала она.

Дипломат пояснила, что в сеть утекли документы Форин оффиса о том, как британское правительство "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".

"В фокусе работы британцев, в частности, были "Медуза" и "Медиазона". Документов, раскрывающих лондонскую машину пропаганды, сотни", - добавила Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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