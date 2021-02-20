Медведев сравнил санкции Украины против Медведчука с решениями троек НКВД в годы террора

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что внесудебные санкции Украины против оппозиционного политика Виктора Медведчука можно сравнить с решениями троек НКВД в годы террора.

"Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти", - говорится в заявлении Медведева, поступившем в ТАСС.

Зампред Совбеза России оговорился, что "дело даже не в абсолютно бредовой и надуманной причине - "финансирование терроризма" на Донбассе, и не в том, что руководство Украины обнаружило пресловутый "русский след". "К подобному мы уже привыкли", - заметил он.

"Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвется вступить в Евросоюз, убеждая западных политиков в прочности своих демократических институтов", - подчеркивает Медведев. По его мнению, украинские власти "обогатили свое портфолио прилежного кандидата, который на самом деле давно погряз в агрессии и двойных стандартах". "Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всем покрывать, ничего не случилось", - заключил замглавы СБ РФ.

"Противоправный абсурд"

Он считает противоправным абсурдом введение ограничительных мер. "Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт - введение санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко", - заявил Медведев.

По словам замглавы Совбеза РФ, власти Украины введением санкций пытаются отвлечь внимание от своих провалов, но это едва ли спасет от обрушения рейтинг президента страны Владимира Зеленского. Медведев отметил, что "киевские власти пошли на этот шаг с понятной мотивацией": отвлечь внимание от их бесконечных провалов путем преследования и репрессий в отношении оппозиции. Замглавы Совбеза также добавил, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, выступающих за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

"Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского. И в конечном счете - окончательно подорвут доверие к официальному Киеву, который поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан", - заключил зампред Совбеза РФ.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 ф евраля ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также пяти граждан России. Всего под санкции СНБО, кроме Медведчука и Марченко, попали еще шесть физических и 19 юридических лиц. Санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и компаниям.

В начале февраля президент Украины ввел в действие санкции против трех украинских телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака.