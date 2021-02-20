Гендиректор МАГАТЭ вылетел в Иран

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вылетел в субботу в Тегеран на переговоры о дальнейшей верификационной деятельности на иранских ядерных объектах. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сегодня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вылетел в Тегеран для уточнения параметров инспекционной деятельности агентства в Иране в свете нового иранского закона, накладывающего на нее существенные ограничения. Желаем обеим сторонам успешных переговоров", - написал Ульянов в Twitter.

Как заявил в пятницу Гросси, он рассчитывает на успешный результат его визита в Иран, где ему предстоит обсудить верификационную деятельность на ядерных объектах в этой стране в связи с предстоящим вступлением в силу нового закона о приостановке применения дополнительного протокола с агентством. В понедельник Иран уведомил МАГАТЭ об исполнении закона парламента республики об ограничении с 23 февраля объема инспекций в этой стране.