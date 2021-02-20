МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Кремль обеспокоен ухудшением социально-экономической ситуации на Украине на фоне реакционной политики властей этой страны. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем, что на фоне этих реакционных и репрессивных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего", - сказал представитель Кремля.

Песков констатировал: в России видят, что украинское население испытывает проблемы с резким, лавинообразным ростом цен на ЖКХ. "Поскольку речь идет о нашем соседе, о соседней для нас стране, подобная социально-экономическая ситуация вкупе с проявлением реакции внутренней - это предмет для серьезной обеспокоенности", - заключил он.

Кремль также обеспокоен тем, что на Украине набирает силу тенденция к политической реакции, отметил Песков, комментируя санкции Киева против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и других граждан.

"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине", - сказал Песков.

Проблема Донбасса

Песков также отметил, что военная помощь Украине со стороны США провоцирует горячие головы в Киеве проводить агрессивную политику в решении проблемы Донбасса.

"Они [американцы] продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает. Наоборот, это провоцирует эти самые горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими внутренними репрессиями, их накачивает на проявление агрессивности, в том числе конкретно в плане агрессивности в решении проблем юго-востока", - сказал Песков в беседе с журналистами.

По его оценке, эта политика "противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы". При этом, обратил внимание пресс-секретарь, США не скрывают последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании наступательного военного потенциала. "Такая помощь из Америки на Украину поступает", - заметил Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, какие страны симпатизируют Донбассу и поставляют оружие туда. "Я не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Но очевидно, что если есть спрос для самообороны, то предложение всегда находится", - заключил пресс-секретарь президента.

В Кремле обеспокоены, что украинские власти могут вновь посчитать возможным решать проблему на юго-востоке Украины силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента.

"Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины, - отметил представитель Кремля. - Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока [страны] силовыми методами". -

По словам Пескова, в Кремле видят, что "по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения". "Это вызывает нашу обеспокоенность", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.