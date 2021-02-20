Песков: Россия не видит взаимности в попытках нормализовать отношения с Западом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия не встречает взаимности в своих попытках нормализовать отношения с Западом. Об этом в субботу заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя выступления ряда западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, представитель Кремля отметил, что "Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом".

"И мы очень многое делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимность", - подчеркнул Песков, говоря об отношениях с ЕС.

Отвечая на вопрос, касающийся НАТО, пресс-секретарь президента акцентировал внимание, что Североатлантический альянс постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает ее в непосредственной близости от российских границ. "Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО", - сказал Песков.