В Кремле не стали давать оценку политическому будущему Навального

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Избирательные права граждан в России определяются законодательством, заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о политическом будущем Алексея Навального с учетом вынесенного ему приговора, не став давать этому оценку.

Ранее в субботу Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Отвечая на вопрос о том, есть ли с точки зрения Кремля политическое будущее у Навального с учетом этого решения суда, Песков заявил: "Это совершенно не наше дело". "Вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избираться и быть избранными", - заметил он.

Это касается всех граждан страны, которые не поражены в правах в соответствии с российскими законами, подчеркнул представитель Кремля. "Кроме этого не может быть никаких критериев. Все имеют равные права и обязанности", - отметил Песков.

В ответ на вопрос о том, как решение суда оценивают в Кремле и может ли оно повлиять на политическую жизнь в России, Песков сказал: "Политическая жизнь в России очень многогранная".

Он не согласился с мнением о том, что Навальный является главным оппонентом Кремля. "У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, и к Кремлю оппонируют многие", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Рассуждая о методах оппонентов, Песков заметил, что кто-то участвует в политической борьбе в рамках закона, "кто-то это делает за гранью приличия". "Кто-то это делает, стоя ногами на российской почве. Кто-то это делает, одной или двумя ногами стоя на заграничной почве. У всех все по-разному, - добавил он. - Но еще раз повторяю: у Кремля много оппонентов, и это нормальный политический процесс".

Пресс-секретарь главы государства отметил, что политическая жизнь в России "развивалась и будет развиваться дальше". "Сейчас она вступит в предвыборный период. Мы все ожидаем парламентских выборов, - напомнил представитель Кремля. - Поэтому политическая жизнь будет насыщенной и многогранной".

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, изменив постановление районного суда в части срока отбывания наказания и засчитав Навальному время пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года.

По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.