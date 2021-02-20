Песков сравнил ситуацию со СМИ в России и на Украине

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Власти России не закрывают оппозиционные СМИ и не вводят санкции против своих же граждан, поэтому проводить параллели между политикой Москвы и Киева в этих сферах глупо. Такое мнение в субботу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь как раз, что называется, "две большие разницы", - сказал Песков, подчеркнув, что Кремль не видит в российской политике таких же примеров, какие есть в ситуации с преследованием оппозиции на Украине.

"В России никто не закрывает СМИ. <...> Вы видите, что чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ продолжают работать в РФ и в одночасье их никто не закрывает, поэтому глупо здесь проводить какие-то параллели", - пояснил представитель Кремля. В качестве примера он привел телеканал "Дождь", который спокойно работает в России, а также выразил надежду, что и на самом "Дожде" замечают репрессивные тенденции на Украине.

Кроме того, продолжил Песков, "никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определенные нюансы или различия с правительством, с президентом в решении самых насущных проблем общества".

В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также пяти граждан России. Всего под санкции СНБО, кроме Медведчука и Марченко, попали еще шесть физических и 19 юридических лиц. Санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит указанным лицам и компаниям.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против трех украинских телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака.