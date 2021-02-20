Захарова заявила, что обсуждение Западом глобальных вопросов без РФ вызывает недоумение

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Стремление западных стран решать глобальные вопросы в узком кругу без участия России и Китая вызывает недоумение. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с прошедшей накануне специальной онлайн-сессией Мюнхенской конференции по безопасности.

"С учетом заявленной повестки дня, среди пунктов которой фигурируют такие без преувеличения глобальные темы, как "актуальные проблемы мирового развития", "проблемы изменения климата" и "борьба с пандемией коронавирусной инфекции", вызывает по меньшей мере недоумение состав участников данного мероприятия, - отметила она. - По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень "зауженном" формате. К дискуссии организаторами были приглашены руководство США и ЕС, а также генеральный секретарь ООН и генеральный директор ВОЗ. О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла. Напротив, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться".

"Вновь приходится констатировать укрепившееся в последние годы стремление западных партнеров решать проблемы в узком кругу, продвигать удобные им решения, которые впоследствии будут навязываться остальным членам международного сообщества через призму "миропорядка, основанного на правилах", - заявила официальный представитель МИД.

Россия, подчеркнула Захарова, не разделяет такой подход и призывает к широкому международному сотрудничеству по объединительной повестке дня в рамках универсальных демократических институтов системы ООН.