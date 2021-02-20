В МИД РФ заявили о неуклонном росте числа заинтересованных в "Спутнике V" стран Африки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число государств Африканского континента, проявляющих интерес к сотрудничеству с Россией по использованию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", постоянно растет. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ по итогам прошедшего в видеоформате 17 февраля второго заседания научного совета при секретариате форума партнерства Россия - Африка.

Главной темой мероприятия стало сотрудничество РФ с африканскими странами в сфере медицины и сельского хозяйства.

"Подчеркивалось, что африканские партнеры ждут содействия со стороны России в преодолении последствий COVID-19. Ранее оказанная Российской Федерацией поддержка в сфере медицины, в том числе создание вакцины от опаснейшего заболевания Эбола, дала мощный позитивный импульс для углубления сотрудничества с рядом стран континента, и этот опыт может быть использован и в других странах, - отметили в дипведомстве. - Важным аспектом взаимодействия является применение российской вакцины "Спутник V", число заинтересованных в использовании которой среди государств Африки неуклонно растет".

На заседании было отмечено, что пандемия выявила серьезные проблемы в обеспечении населения медицинскими услугами и лекарственными средствами и привела к расширению масштабов голода на континенте. Кроме того, было констатировано, что в ближайшее время сотрудничество России со странами Африки будет сфокусировано как на борьбе с пандемией, так и на преодолении ее негативных экономических и социальных последствий.

Руководитель научного совета, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова и руководитель секретариата форума партнерства Россия - Африка, посол по особым поручениям Олег Озеров, подводя итоги мероприятия, отметили, что все представленные материалы и высказанные соображения будут в скором времени преобразованы в ряд конкретных предложений, которые планируется включить в концепцию предстоящего в 2022 году саммита Россия - Африка и план мероприятий по его подготовке, добавили в МИД РФ.

В заседании приняли участие 25 представителей государственных органов, научных и общественных кругов, включая МИД РФ, Минобрнауки, Фонда Росконгресс, Российской академии нayк и других заинтересованных организаций.