Захарова не исключила новых русофобских проявлений на фоне успеха российских вакцин

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключает новых русофобских заявлений и действий на Западе на фоне регистрации в РФ третьей вакцины от коронавируса и признания в мире уже имеющихся отечественных препаратов.

"Что касается западной антироссийской позиции, я думаю, в ближайшие дни мы будем свидетелями еще каких-то достаточно сильных русофобских либо заявлений, либо действий, по одной простой причине: третья [российская] вакцина появилась. И практически каждый день еще одна страна появляется, которая зарегистрировала нашу вакцину. Появляются новости о начале производства, запуске в производство наших технологий в этой сфере в какой-либо другой стране, о начале вакцинации и так далее", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Что вы хотите? У кого есть достижения, они всегда вызывают, к сожалению, у тех, кто эти достижения не может чем-то иным таким же перекрыть, зависть и соответствующие негативные эмоции", - добавила дипломат.

В Москве неоднократно характеризовали информационную кампанию вокруг препаратов для профилактики коронавируса как "войну вакцин". При этом российские дипломаты подчеркивали, что РФ не заинтересована в таком информационном конфликте, а призывает к сотрудничеству для спасения жизней людей по всему миру.

20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса - "Ковивак". Она разработана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН - подведомственным учреждением Минобрнауки РФ. В то же время первая российская вакцина от коронавируса, "Спутник V", уже зарегистрирована более чем в 30 странах мира.