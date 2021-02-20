Антонов рассчитывает на "подвижки" в вопросе иранской ядерной сделки в ближайшее время

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что "подвижки" в отношении иранской ядерной сделки произойдут в ближайшее время.

"Байден заявил, что он собирается туда вернуться [в иранскую ядерную сделку]. Не совсем ясно, как это будет сделано. Но самое главное, что это заявлено, это многостороннее взаимодействие, и мы к этому готовы. Я очень рассчитываю на то, что в ближайшее время будут подвижки на этом направлении", - сказал он в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев live".

"Я твердо убежден, что у нас продолжится хороший диалог по Афганистану, диалог по Сирии, - добавил Антонов. - По Латинской Америке у нас было много противоречий - они, наверно, и останутся - но разговаривать мы на сей счет будем".

Иранская ядерная сделка была заключена постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. Покинув это соглашение в 2018 году, США начали кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение.