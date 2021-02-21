Три пункта пропуска в Идлибской зоне деэскалации откроются 22 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Три пункта пропуска откроются 22 февраля для передвижения людей через границы Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Об этом заявил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской республике Вячеслав Сытник.

"По инициативе властей Сирийской Арабской Республики 22 февраля будут открыты пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу-Азейдин для беспрепятственного перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольной вооруженным силам Турции и протурецким формированиям", - сказал он.

"Пункты пропуска подготовлены к открытию при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в связи с увеличившимся количеством обращений населения неподконтрольных Дамаску районов о недостатке квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США", - отметил замруководителя ЦПВС.

По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. "Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 36 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал Сытник.