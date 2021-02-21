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Постпред России прокомментировал договоренность Ирана и МАГАТЭ по атомной энергии

Она позволит поддерживать эффективные проверки на ядерных объектах в этой стране, отметил Михаил Ульянов

ВЕНА, 21 февраля. /ТАСС/. Достигнутое техническое взаимопонимание между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно дальнейшей верификационной деятельности позволит поддерживать эффективные проверки на ядерных объектах в этой стране. Такую оценку высказал в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Отличная новость! Гендиректор МАГАТЭ Гросси вернулся из Тегерана с позитивными результатами. Хотя действие дополнительного протокола прекратится через 2 дня, агентство и Иран достигли технических взаимопониманий, которые позволят поддерживать достаточно эффективную деятельность по проверке", - написал Ульянов в Twitter.

Согласно совместному заявлению Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и МАГАТЭ, с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством, и с целью продолжения верификационной деятельности и мониторинга стороны договорились, что Иран продолжит полностью и без ограничений выполнять Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ как и раньше. Кроме того, ОАЭИ и МАГАТЭ договорились о временном двустороннем техническом взаимопонимании о продолжении деятельности по верификации и мониторингу сроком до 3 месяцев.

Гендиректор МАГАТЭ посетил Иран с визитом 20-21 февраля для обсуждения верификационной деятельности на его ядерных объектах в связи с предстоящим 23 февраля вступлением в силу нового иранского закона. Эта законодательная мера предусматривает сокращение объема инспекций МАГАТЭ.

Теги
ИранРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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