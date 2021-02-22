Путин и Лукашенко обсудят в Сочи сотрудничество двух стран и международные вопросы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Лукашенко, который прибыл в Россию уже 19 февраля, находится здесь с рабочим визитом. Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание президенты уделят крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства, сообщали в Кремле.

Вопросы повестки

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что в ходе переговоров, в частности, будут обсуждаться двусторонние отношения и пройдет обмен мнениями по международной проблематике. Кроме того, добавил он, Лукашенко "наверняка есть о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание".

По словам Пескова, беседа президентов, как ожидается, продлится "фактически целый день". "С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера", - сказал представитель Кремля о формате встречи Путина и Лукашенко. По итогам дня лидеры не планируют давать пресс-конференцию, однако все же она может состояться, если это будет сочтено необходимым, добавил пресс-секретарь.

В пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко уже направился с рабочим визитом в РФ. По данным белорусской стороны, "лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах".

Сам Лукашенко в четверг сообщил о планах встретиться с Путиным "в начале 20-х чисел февраля". При этом он подчеркнул, что не едет в Россию "чего-то просить". Белорусский лидер также заявил о договоренности встретиться с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Сочи и ранее неоднократно был площадкой российско-белорусских переговоров на высшем уровне - и здесь же, во время зимних визитов, президенты играли вместе в хоккей и катались на горных лыжах. В феврале 2019 года Лукашенко заявил, что относит совместное с Путиным катание на горных лыжах в Сочи к одному из аспектов современной политики.

Кремль пока не сообщал, отправятся ли лидеры на склон в этот раз, но если президенты примут такое решение, погода в целом будет им благоприятствовать. По данным синоптиков, Сочи, в том числе в горном кластере, в понедельник ожидаются умеренные осадки, а температура воздуха в горах днем должна колебаться в районе нуля. Снега на горнолыжных трассах будет достаточно, и в целом погодные условия обещают быть комфортными для катания.

Ожидания глав МИД

Руководитель белорусского дипломатического ведомства Владимир Макей в интервью телеканалу РБК ранее заявил, что на встрече Путина и Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов. По его мнению, "последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза".

В свою очередь его российский коллега Сергей Лавров, комментируя предстоящую встречу, отметил, что интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии будут проходить в соответствии с договоренностями, которых могут достичь лидеры двух стран на переговорах 22 февраля. Забегать вперед в этом вопросе нет смысла, отметил глава МИД РФ в интервью этому же телеканалу.

Оценки экспертов

Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заявил ТАСС, что встреча Путина и Лукашенко 22 февраля даст понять, какая линия побеждает в двусторонних отношениях: на осторожное движение вперед или на сохранение текущего положения дел. Он выразил уверенность, "что очень много информации по итогам встречи мы не увидим сразу".

Межевич указал, что "сейчас много внешних и внутренних осложняющих факторов", предположив, тем не менее, "что все-таки на этой встрече в большей степени, чем на предыдущих, речь пойдет о движении вперед с определенными оговорками, о которых постоянно Лукашенко говорит - про многовекторность, про суверенитет". По мнению эксперта, положение дел на внешнеполитической арене сейчас таково, что время, когда подобные встречи на высшем уровне могли закончиться без достижения компромиссов, "ушло, вероятно, безвозвратно".

Путин и Лукашенко на встрече в Сочи могут обсудить конкретику по развитию подписанного соглашения о транзите нефтепродуктов через Ленинградскую область, также можно ожидать каких-то решений, связанных с энергетикой, считает Межевич. Эксперт не исключает, что лидеры РФ и Белоруссии рассмотрят вопросы развития военно-технического сотрудничества. Аналитик также указал, что сводить двусторонние отношения исключительно к экономической повестке в формате "товар - деньги - товар" ошибочно, так как у стран "еще есть и политические, и гуманитарные, и социальные сюжеты, и военные вопросы тоже имеют место в нашей двусторонней повестке".

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что встреча в Сочи не принесет прорывных решений. В беседе с ТАСС он заявил, что в основном речь на этих переговорах "будет идти об общей ситуации в Европе, вокруг России, Белоруссии, отношениях с Евросоюзом, отношениях с Украиной, отношениях с США, учитывая новую команду". Отвечая на вопрос о том, почему визит Лукашенко в РФ состоится именно сейчас, аналитик пояснил, что в условиях проблем в отношениях РФ и Белоруссии с Евросоюзом, необходимо согласовать общую стратегию. Кроме того, по мнению эксперта, президент Белоруссии проинформирует Путина о результатах Всебелорусского народного собрания.