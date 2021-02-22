Россия приветствует экстрадицию из США в ФРГ охранника нацистского концлагеря

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Российская сторона позитивно оценила решение властей США экстрадировать в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

"Мы приветствуем действия США по поиску нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности, - приводится текст в аккаунте диппредставительства в Twitter. - Это еще более важно в связи с 75-летней годовщиной [завершения] Нюрнбергского трибунала".

Органы правосудия США приняли в прошлом году решение о высылке Бергера, поскольку тот служил в годы Второй мировой войны охранником в концлагере, располагавшемся рядом с городом Меппен (федеральная земля Нижняя Саксония), и тем самым, по их оценке, был "активным участником в одной из самых темных страниц истории человечества". В 1959 году Бергер переехал в штат Теннесси и долгие годы там даже получал пенсию ФРГ.

В субботу издание Der Spiegel сообщило, что США выслали Бергера в Германию.