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Миронов заявил, что руководство объединенной партией останется за ним

В Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и" Патриоты России", в результате которых ожидается юридическое объединение трех политических сил

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что руководство объединенной партией останется за ним.

"Сегодня съезд примет решение по руководству нашей партии. Я надеюсь, что делегаты съезда изберут меня председателем партии. У меня появятся два сопредседателя. Это, соответственно, будут [лидер партии "За правду"] Евгений Николаевич Прилепин и [лидер "Патриотов России"] Геннадий Юрьевич Семигин. Поэтому руководство партией останется за мной", - сказал Миронов журналистам перед съездом справороссов.

Миронов назвал знаменательным днем в истории парламентаризма объединение трех партий - "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России".

"Я не сомневаюсь, что этот день останется знаменательным не только в истории парламентаризма, но и в нашей совместной истории, потому что сегодня мы положим начало объединению всех левопатриотических сил РФ", - заявил он.

"Сегодня нам предстоит провести объединительный съезд и изменить название нашей партии, которая будет теперь называться "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду", короткое название партии - "Справедливая Россия - За правду", - добавил он.

22 февраля в Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых ожидается юридическое объединение трех политических сил. Делегаты внесут соответствующие изменения в устав "Справедливой России", а также изберут руководство объединенной партии.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияСемигин, Геннадий Юрьевич
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