Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Объединительный процесс позволит "Справедливой России" достойно проявить себя на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к съезду справороссов, которое зачитал в понедельник лидер партии Сергей Миронов.

"Особо отмечу ваше стремление к широкой консолидации патриотических социально ориентированных партий и общественных организаций в целях эффективного решения ключевых задач развития России. Уверен, что начатый объединительным процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах", - указывается в обращении главы государства.

По его словам, "Справедливая Россия" является одной из авторитетных политических сил в стране. "За прошедшие годы она накопила серьезный опыт участия в избирательных кампаниях, реальными делами и ответственной конструктивной, последовательной позицией завоевала поддержку от значительной части граждан. Неизменное уважение вызывают законодательные инициативы "Справедливой России", направленные на защиту интересов людей, повышения качества их жизни, укрепления института семьи и воспитания молодежи", - отметил Путин.

22 февраля в Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых ожидается юридическое объединение трех политических сил. Делегаты внесут соответствующие изменения в устав "Справедливой России", а также изберут руководство объединенной партии.