"Патриоты России" заявили о своей ликвидации для объединения со "Справедливой Россией"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Партия "Патриоты России" приняла решение, в соответствии с которым она будет ликвидирована для того, чтобы войти в состав объединенной партии вместе со "Справедливой России" и "За правду". Об этом сообщила в воскресенье журналистам заместитель председателя "Патриотов России" Надежда Корнеева.

"Мы приняли решение об объединении в единую партию и о ликвидации", - сказала Корнеева.

22 февраля в Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых ожидается юридическое объединение трех политических сил. Делегаты внесут соответствующие изменения в устав "Справедливой России", а также изберут руководство объединенной партии. Ее полным названием будет "Социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты за правду", сокращенным - "Справедливая Россия - За правду".

28 января лидеры трех партий подписали манифест об объединении, который включает "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". Они подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.