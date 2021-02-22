"Справедливая Россия" официально изменила название партии

"Патриоты России" заявили о своей ликвидации для объединения со "Справедливой Россией"

В Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых ожидается юридическое объединение трех политических сил

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