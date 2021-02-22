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"Справедливая Россия" официально изменила название партии

Объединенная партия будет называться "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Делегаты съезда "Справедливой России" единогласно проголосовали за изменение название партии, передает корреспондент ТАСС.

"Объединенная партия будет называться "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Короткое название - партия "Справедливая Россия - За правду", - сказал на съезде председатель партии Сергей Миронов.

Делегаты съезда также приняли изменения в устав, вводящие должности сопредседателей партии.

"В устав вводятся две новые должности. Первая должность - сопредседатель партии - председатель центрального совета партии. Вторая должность - председатель совета депутатов партии", - сказал Миронов.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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