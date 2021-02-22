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Миронов выдвинут единственным кандидатом в председатели объединенной левой партии

Кандидатами в сопредседатели стали бывшие главы партий "За правду" и "Патриоты России" Захар Прилепин и Геннадий Семигин
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов Антон Новодережкин/ТАСС
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Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Делегаты съезда партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинули единственным кандидатом в председатели лидера справороссов Сергея Миронова. Кандидатами в сопредседатели стали бывшие главы партий "За правду" и "Патриоты России" Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин.

"По итогам вчерашнего обсуждения на заседаниях президиума и совета палаты депутатов, а также на совещании с руководителями делегаций предлагаю на должность председателя партии кандидатуру Сергея Михайловича Миронова", - сказала секретарь съезда Ирина Чиркова.

Миронов в свою очередь огласил кандидатуры сопредседателей. "Предлагаю на должность сопредседателя партии - председателя центрального совета партии кандидатуру Геннадия Юрьевича Семигина, а к избранию на должность сопредседателя партии - председателя палаты депутатов партии предлагается кандидатура Евгения Николаевича Прилепина", - проинформировал политик.

Помимо этого, в объединенную партию планируют вступить 48 бывших членов "За правду" и "Патриотов России". Все кандидатуры будут официально утверждены по итогам тайного голосования, которое сейчас проходит на полях съезда справороссов.

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Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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