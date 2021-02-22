В МИД РФ сообщили, что внутренние процедуры по выходу из ДОН могут завершиться к лету

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) могут завершиться к лету 2021 года. Об этом заявил в понедельник руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании Консультативной комиссии по открытому небу.

"Внутригосударственные процедуры по выходу Российской Федерации из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный самим договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", - говорится в заявлении Гаврилова.