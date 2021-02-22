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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений и совместное реагирование на возникающие вызовы
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи, сообщает в понедельник агентство БелТА.

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"Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина проходит в Сочи, - говорится в сообщении. - Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах".

Кроме того, президенты обменяются мнениями по международной повестке дня.

Как отмечает БелТА, регламента по продолжительности переговоров нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи
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