Путин заявил, что инструменты взаимодействия России и Белоруссии хорошо отлажены

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Инструменты взаимодействия, существующие между Россией и Белоруссией, отлажены и работают хорошо, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Наши инструменты взаимодействия хорошо отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, решая те или иные вопросы, которые стоят перед нами", - сказал Путин.

Приветствуя своего визави, Путин подчеркнул, что очень рад новой личной встрече. "Это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность", - улыбаясь сказал он.

Стратегические партнеры

При этом глава российского государства констатировал, что уровень стратегического взаимодействия, партнерства и сотрудничества между Россией и Белоруссией подтверждается, и Россия остается для Белоруссии самым крупным торгово-экономическим партнером, на чью долю приходится около 50% товарооборота страны.

Путин также отметил и тот факт, что РФ является самым крупным инвестором в белорусскую экономику: российские инвестиции составляют свыше $4 млрд. В качестве примера российский лидер привел БелАЭС, работа над которой, по его словам, идет успешно.

"Я хочу обратить внимание на то, что президент Белоруссии лично уделяет внимание этому крупнейшему проекту. Мы работаем и на наших традиционных рынках, я имею в виду сельское хозяйство", - добавил Путин. Он отметил, что в России белорусские продукты пользуются большой популярностью, и указал на их высокое качество и доступность по цене.

По словам российского лидера, объем гуманитарных связей между странами остается на очень высоком уровне. "Здесь даже перечислять не нужно, мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместные, причем основанные не только на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящие своими корнями в века", - подчеркнул глава российского государства. Путин с удовлетворением отметил, что многие молодые люди в Белоруссии выбирают российские вузы, "чтобы получить путевку в жизнь, получить хорошую профессию".

Взаимодействие регионов

Российский лидер также уделил внимание взаимодействию на региональном уровне, напомнив, что ежегодно проводятся встречи между руководителями региональных управленческих структур.

"Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается", - отметил он, уточнив, что имеет в виду экономические и человеческие связи, особенно в приграничных районах. Подводя итог, Путин выразил надежду, что в ходе переговоров удастся обсудить весь широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия.

Президент РФ также отметил, что сотрудничество в промышленной сфере России и Белоруссии важнее прямой финансовой поддержки, которую Москва оказывает Минску.

"Александр Григорьевич, вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное - это совместная работа по кооперации в реальном секторе экономики", - сказал Путин.

Российский президент напомнил, что двусторонний товарооборот за период пандемии коронавируса немного упал, "где-то на 15%, но все равно составил $28,5 млрд".

"Это очень значимые цифры, это прилично все", - указал Путин.