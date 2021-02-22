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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
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Дорожные карты, газ и вакцины от коронавируса. О чем говорили в Сочи Путин и Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России в ходе беседы отметил, что инструменты взаимодействия между Москвой и Минском работают хорошо

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 22 февраля переговоры в Сочи. Политики обсудили, в частности, экономические вопросы и ситуацию с коронавирусом.

Взаимодействие двух стран

  • Путин заявил, что инструменты взаимодействия, существующие между Россией и Белоруссией, отлажены и работают хорошо.
  • Лукашенко выразил надежду на продолжение в будущем переговоров с президентом России с глазу на глаз. Такой формат общения между главами государств - "действительно редкость", отметил он.
  • По словам президента Белоруссии, неформальная обстановка и одежда двух лидеров во время переговоров подчеркивают особый характер отношений между двумя странами. "Это серьезные переговоры в обычной одежде", - отметил он.

Экономические вопросы

  • Лукашенко поблагодарил российского коллегу за помощь экономике Белоруссии. Он также отметил высокий торговый оборот между странами. "Из примерно $70 млрд ВВП Белоруссии мы <...> минимум наполовину в торговом обороте завязаны на России", - сказал белорусский лидер.
  • Путин в ответ выразил мнение, что сотрудничество в промышленной сфере Москвы и Минска важнее прямой финансовой поддержки, которую РФ оказывает Белоруссии.
  • Белорусский лидер заявил, что его страна закупает в России "огромное количество сырья и комплектующих", и этот объем "все время нарастает". Если Россия и Белоруссия реализуют задуманные проекты, то импорт из РФ значительно увеличится, сказал политик.
  • По словам Лукашенко, правительствам Белоруссии и России осталось доработать шесть-семь дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договоренностями.
  • Президент Белоруссии выразил надежду на возобновление в ближайшее время автосообщения с Россией. Также он поблагодарил российского коллегу за возобновление железнодорожного сообщения между странами.
  • Лукашенко объявил, что Белоруссия планирует компенсировать сокращение потребления российского газа после ввода в строй БелАЭС за счет развития химического производства в республике.

Ситуация с коронавирусом

  • Путин сообщил, что Россия в феврале и марте поставит новые партии вакцины от коронавируса в Белоруссию. Он добавил, что Россия передала Минску и технологии производства препарата, заметив, что больше РФ "ни с кем так плотно" не работает.
  • Путин обратил внимание на то, что результат вакцинации от коронавируса сейчас "в целом удовлетворительный".
  • Лукашенко поблагодарил российского коллегу за серьезную поддержку Белоруссии в деле вакцинации и назвал поставленную Россией вакцину "Спутник V" абсолютно безопасной.
  • Он надеется, что белорусская вакцина от коронавируса появится в стране к осени. По словам политика, в Белоруссии "резко начала снижаться заболеваемость" COVID-19.
  • Президент РФ также отметил, что Россия и Европа должны объединять усилия для совместной борьбы с коронавирусом.
Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи
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