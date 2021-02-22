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Миронова избрали председателем партии "Справедливая Россия - За правду"

Согласно уставу партии, председатель избирается сроком на 2,5 года
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Делегаты съезда партии "Справедливая Россия - За правду" единогласно избрали ее председателем лидера справороссов Сергея Миронова, передает корреспондент ТАСС.

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Соответствующее решение было принято по итогам тайного голосования участников съезда. Согласно уставу партии, председатель избирается сроком на 2,5 года.

"Коллеги, спасибо большое за доверие. Но дело в том, что, я точно не помню, но на последнем съезде где-то 10-12 [человек] все-таки было против. Честно говоря, как-то вы меня смутили", - отреагировал Миронов на решение съезда.

Сопредседателями стали бывшие главы партий "За правду" и "Патриоты России" Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин. "Сопредседатель партии - председатель центрального совета Семигин Геннадий Юрьевич. За - 189, против - 10. Сопредседатель - председатель палаты депутатов Прилепин Евгений Николаевич. За - 185, против - 14", - огласил результаты голосования депутат Госдумы Валерий Гартунг.

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