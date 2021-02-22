Миронова избрали председателем партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Делегаты съезда партии "Справедливая Россия - За правду" единогласно избрали ее председателем лидера справороссов Сергея Миронова, передает корреспондент ТАСС.
Соответствующее решение было принято по итогам тайного голосования участников съезда. Согласно уставу партии, председатель избирается сроком на 2,5 года.
"Коллеги, спасибо большое за доверие. Но дело в том, что, я точно не помню, но на последнем съезде где-то 10-12 [человек] все-таки было против. Честно говоря, как-то вы меня смутили", - отреагировал Миронов на решение съезда.
Сопредседателями стали бывшие главы партий "За правду" и "Патриоты России" Захар (Евгений) Прилепин и Геннадий Семигин. "Сопредседатель партии - председатель центрального совета Семигин Геннадий Юрьевич. За - 189, против - 10. Сопредседатель - председатель палаты депутатов Прилепин Евгений Николаевич. За - 185, против - 14", - огласил результаты голосования депутат Госдумы Валерий Гартунг.