МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства, который призван согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач <...> образовать Координационный центр правительства РФ", - говорится в документе.

Также утверждено положение о Координационном центре, организационно-техническое обеспечение деятельности которого возложено на Аналитический центр при кабмине. Федеральным ведомствам предписано обеспечить свое участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.