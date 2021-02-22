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Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства

Центр призван согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства, который призван согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач <...> образовать Координационный центр правительства РФ", - говорится в документе.

Также утверждено положение о Координационном центре, организационно-техническое обеспечение деятельности которого возложено на Аналитический центр при кабмине. Федеральным ведомствам предписано обеспечить свое участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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