В МИД разочарованы решением ЕС о подготовке новых противоправных санкций против России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия разочарована принятым в понедельник решением Совета ЕС по иностранным делам о подготовке новых противоправных односторонних рестрикций в отношении российских граждан. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля этого года под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан. Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность, - указали в дипведомстве. - Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причем, вопреки логике, сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры".

В российском дипведомстве указали, что данный шаг был предпринят Советом ЕС в условиях "беспрецедентного разогрева" антироссийского информационного фона, связанного с визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву. "Смысл этой информкампании явно состоял в том, чтобы найти соответствующий повод внушить еэсовским министрам иностранных дел мысль о необходимости "взять реванш" и за счет дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесенные еэсовской дипломатией имиджевые издержки", - пояснили на Смоленской площади.

Укоренение нелегитимных санкционных инструментов

Как подчеркнули в МИД, это лишний раз подтверждает, что противники улучшения отношений с Россией руководствуются политической конъюнктурой, а не "с пафосом декларируемой ими приверженностью защите прав человека и основных свобод". "Характерно, что учрежденный Советом ЕС в декабре 2020 года "Глобальный режим правочеловеческих санкций", как и два предыдущих еэсовских санкционных механизма - по кибератакам и химинцидентам, - в первую очередь будет использован против наших соотечественников, - продолжили в МИД РФ. - За попытками Брюсселя позиционировать эти нелегитимные инструменты как имеющие некий "горизонтальный" и "глобальный" характер с легкостью просматривается их антироссийская сущность в качестве средств осуществления политики "сдерживания" нашей страны".

В связи с этим в заявлении подчеркивается категорическая неприемлемость постоянно звучащих "неправомерных и абсурдных требований" освободить блогера Алексея Навального, который "был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством". "В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства, - отмечается в документе. - Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах".

"Укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов - ультиматумы, давление и санкции - вызывает лишь сожаление. Претендуя на роль самостоятельного полюса на глобальной авансцене, ЕС при этом, похоже, окончательно забыл, что это возможно реализовать только на основе уважительного отношения к партнерам, принципа невмешательства во внутренние дела и строгого следования международному праву", - резюмировали в МИД.