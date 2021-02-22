Постпред РФ в Вене надеется на дальнейшие усилия для возврата к реализации СВПД

ВЕНА, 22 февраля. /ТАСС/. Новые договоренности Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о дальнейших инспекциях создают благоприятную атмосферу для политических усилий по восстановлению полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Договоренности между Ираном и МАГАТЭ от 21.02 стали весомым достижением. Они позволят обеспечить достаточный уровень проверок даже после приостановки 23.02 дополнительного протокола и создают более благоприятную атмосферу для политических усилий по восстановлению полного выполнения СВПД", - написал Ульянов в Twitter.

21 февраля, сразу же после объявления в Вене результатов переговоров гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иране, Ульянов называл это отличной новостью, указав, что договоренности между сторонами позволят поддерживать достаточно эффективную деятельность по проверке. Ульянов перед поездкой Гросси в Иран объяснил ТАСС, что проверки МАГАТЭ на ядерных объектах в Иране не прекратятся полностью после 23 февраля, а только сократится их объем.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и МАГАТЭ 21 февраля договорились о временном техническом решении для продолжения мониторинга на иранских ядерных объектах сроком до 3 месяцев с учетом вступления в силу в этой стране с 23 февраля нового закона, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. В соответствии с новыми условиями сокращается объем и тип инспекций МАГАТЭ в Иране, но верификационная деятельность в целом останется удовлетворительной. Гросси выразил надежду, что его договоренность с Ираном позволит подготовить почву для дальнейших политических консультаций из-за нестабильной ситуации вокруг иранской ядерной сделки.