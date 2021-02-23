Посольство РФ заявило, что Конгресс США пытается вмешиваться в религиозные дела в Крыму

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter на странице посольства России в США.

"Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга", - отметили в дипмиссии. "Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях", - подчеркнули в посольстве.

В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, "Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине". Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью РФ.

Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.