Володин считает, что российских военных отличают мужество и профессионализм

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров, которые посвятили жизнь службе и обеспечению обороноспособности страны. Об этом по случаю Дня защитника Отечества заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

"Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности нашей страны, - сказал Володин. - Патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров".

По словам председателя Госдумы, российские военнослужащие "надежно защищают мирную жизнь граждан России".