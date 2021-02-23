{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин заявил, что 23 февраля отмечается в знак глубокого уважения к мужественным людям

Премьер подчеркнул, что в этот день с особым чувством благодарности чествуются ветераны вооруженных сил

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем защитника Отечества отметил, что этот праздник отмечается в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

Спецпроект на тему
От будёновки до "Ратника": 100 лет истории армии за 15 минут Путь от рабоче-крестьянской армии к "солдату будущего" – в спецпроекте ТАСС

"Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям. Тем, кто посвятил себя нелегкой воинской службе и в мирное время защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны", - говорится в поздравлении.

Премьер подчеркнул, что в этот день также с особым чувством благодарности чествуются ветераны вооруженных сил. Их "героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне", добавил он.

Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов внесут в Госдуму 24 февраля
Первый вице-спикер СФ Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления
Читать полностью