Мишустин заявил, что 23 февраля отмечается в знак глубокого уважения к мужественным людям

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем защитника Отечества отметил, что этот праздник отмечается в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

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"Мы отмечаем этот праздник в знак глубокого уважения к мужественным и сильным духом людям. Тем, кто посвятил себя нелегкой воинской службе и в мирное время защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны", - говорится в поздравлении.

Премьер подчеркнул, что в этот день также с особым чувством благодарности чествуются ветераны вооруженных сил. Их "героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне", добавил он.

Праздник 23 февраля появился как годовщина создания Красной армии и до 1993 назывался День Советской Армии и Военно-морского флота.